Deturpazione paesaggistica a Palinuro | sigilli a impianto telefonico su area protetta

In data 30.04.2025 militari in servizio presso il Reparto Carabinieri Forestali Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano e del Nucleo Carabinieri Forestali di Pisciotta hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro emesso da questo Ufficio riguardante un'area sita in località Saline della frazione Palinuro del Comune di Centola, ove era in via di realizzazione un'antenna fissa per telefonia che, se realizzata, avrebbe raggiunto l'altezza di 18 metri. Con provvedimento del 12.05.2025 il GIP di Vallo della Lucania ha convalidato il sequestro d'urgenza. I lavori, che al momento risultano sospesi, sono stati realizzati a poco più di 150 metri dal mare e sono consistiti in un basamento fondale dell'impianto Stazione Radio Base (SRB), rappresentato da un plinto di cemento armato delle dimensioni in pianta di circa 4.

