Despar continua a crescere e cerca personale | Ci servono 90 lavoratori

Despar continua a crescere in Friuli Venezia Giulia e cerca 90 nuovi lavoratori per rafforzare la propria rete vendita. Nel 2024, l'azienda ha pianificato investimenti per valorizzare le filiere locali e sostenere i produttori del territorio, dimostrando così il suo impegno per lo sviluppo del tessuto economico regionale. Unisciti a noi!

È proseguita anche nel 2024 la crescita di Despar Nord in Friuli Venezia Giulia, che si è concretizzata in investimenti per il consolidamento della rete vendita sul territorio regionale, progetti per la valorizzazione delle filiere locali e dei produttori del territorio e il sostegno a iniziative. 🔗Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Despar continua a crescere e cerca personale: "Ci servono 90 lavoratori"

Approfondimenti da altre fonti

Fabrizio Colombo è il nuovo presidente di Despar Italia

Si legge su myfruit.it: Fabrizio Colombo, già consigliere in Despar Italia in rappresentanza di Despar Sardegna - SCS dal 2012, è stato nominato nuovo presidente di Despar Italia. Il ruolo di v icepresidente è stato ...

