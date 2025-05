Lunedì 19 maggio a partire dalle ore 14.30, l’Accademia di Belle Arti di Bologna organizza il convegno Design della cura. Cultura del progetto e cultura della salute, ideato nella prospettiva di attivare per l'anno accademico 2025-2026 un corso di Diploma Magistrale in Design della Cura, in corso. 🔗Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Design della cura. Cultura del progetto e cultura della salute