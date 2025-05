Derby Vis Pesaro-Rimini | Trionfo Biancorosso con un 4-2 Spettacolare

In un derby infuocato tra Vis Pesaro e Rimini, un trionfo biancorosso si concretizza con un entusiasmante 4-2. Ma prima del match, un imprevisto: l'auto del collega si ferma. Con l'aiuto di Paolo, un tifoso gentile, si parte a bordo del suo bolide cosmopolita. SarĂ un presagio? L'oracolo della Sibilla attende le nostre domande...

Piazzale Matteotti, ore 17. L'auto del collega va in panne. Occorre trovarne una sostitutiva. Ci si aggancia a un tifoso di buon cuore, Paolo, che estrae dal garage il suo bolide cosmopolita (targa Pesaro-Rimini-Ancona) e si va. Che sia un segno premonitore? Interroghiamo l'oracolo della Sibilla che sta alle nostre spalle, nella Marca ascolana dimenticata dagli dei del pallone. Vedremo a Rimini quel che succede. intanto c'è ancora vita sul pianeta Vis, nonostante la doccia gelata di domenica sera. Il serpentone biancorosso ha giĂ perforato via Montefeltro e si annuncia in autostrada. Maxiesodo, per essere un mercoledì lavorativo. Gli ingressi del Neri aprono dopo mezz'ora di attesa, le postazioni sono nominative e a quella personale un piccione ci fa trovare il regalo di benvenuto: una cacchetta verdognola.

