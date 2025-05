Dopo la vittoria contro il norvegese Casper Ruud ed il passaggio al penultimo atto degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis, Jannik Sinner ha parlato in conferenza stampa, tracciando un bilancio non soltanto del proprio torneo, ma anche del momento molto positivo di tutto il movimento italiano. L’ analisi del match odierno e la semifinale contro Tommy Paul: “ Oggi andava tutto bene, ho servito in una buona percentuale, ho risposto sempre, i primi colpi erano sempre aggressivi e poi sono riuscito a fare gioco. L’ultima partita che giochi contro un avversario te la porti in quella successiva. Io avevo giocato un ottimo tennis contro di lui anche a Torino, alle Nitto ATP Finals. Ho cercato di applicare una tattica simile. Ero pronto anche al fatto che lui cambiasse qualcosa. Ha voluto essere un po’ piĂą aggressivo, ha sbagliato piĂą volte e poi non è piĂą riuscito ad entrare in partita. 🔗Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Derby azzurro in finale? Sinner ci spera!