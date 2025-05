Denzel Washington, Robert Pattinson e Daisy Edgar-Jones protagonisti di Here Comes the Flood Denzel Washington, Robert Pattinson e Daisy Edgar-Jones saranno i protagonisti del heist movie Here Comes the Flood di Netflix. Come riportato da Variety, il film diretto dal candidato all’Oscar Fernando Meirelles ( I due papi, City of God ) racconta la storia di una guardia di banca che complotta con un maestro ladro per derubarla. Il tutto arricchitto dalla nascita e dal declino della sua relazione con una cassiera di banca e una serie di colpi di scena che sveleranno la truffa al centro di tutto. Il progetto è stato annunciato mercoledì durante la presentazione di Upfront di Netflix. Simon Kinberg ( Mr. & Mrs. Smith ) ha scritto la sceneggiatura di Here Comes the Flood. Tra i produttori figurano Kinberg e Audrey Chon per Genre Films e Meirelles. 🔗Leggi su Cinefilos.it