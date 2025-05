Denso Cassino scongiurata la chiusura dello stabilimento dopo anni di ' battaglie'

Dopo anni di battaglie, la chiusura dello stabilimento Denso di Cassino è stata scongiurata. Grazie a giorni di mobilitazioni, scioperi e presidi, è stata raggiunta un'intesa sul futuro della produzione di radiatori e sistemi di raffreddamento per l'Automotive, fondamentale per l'indotto Stellantis. Un segnale di speranza per lavoratori e comunità locali.

Dopo giorni di mobilitazione, scioperi e presidi davanti ai cancelli dello stabilimento Denso di Cassino è stata raggiunta l'intesa sul futuro dello stabilimento, azienda dell'indotto Stellantis specializzata nella produzione di radiatori e raffreddamento per l'Automotive. Con il crollo della. 🔗Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Denso Cassino, scongiurata la chiusura dello stabilimento dopo anni di 'battaglie'

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Automotive, accordo e nessuna chiusura alla Denso di Cassino

Scrive ansa.it: Dopo giorni di mobilitazione, scioperi e presidi davanti ai cancelli dello stabilimento Denso di Cassino è stata raggiunta l'intesa sul futuro dello stabilimento, azienda dell'indotto Stellantis speci ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Guerra Russia-Ucraina : nuovo attacco allo stabilimento di Mariupol

Aggiornamenti in tempo reale sulla guerra Russia-Ucraina: l'Ucraina sostiene un nuovo attacco allo stabilimento di Mariupol; Il capo delle Nazioni Unite sta per incontrare Putin Venerdì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avvertito del crescente irredentismo russo, avvertendo che l'invasione dell'Ucraina era "intesa solo come un inizio.