Democrazia sovrana popolare inaugura la sezione di Pordenone

Il 17 maggio alle 16.30, presso Amman Bistrot di Pordenone, si svolgerà l'inaugurazione della sezione locale di Democrazia Sovrana Popolare. Questo nuovo progetto politico, guidato dal Presidente, punta a promuovere una partecipazione attiva e consapevole dei cittadini nella vita democratica. Un’occasione per conoscere idee e obiettivi del partito. Vi aspettiamo!

Il giorno 17 maggio c.m. alle 16.30 presso Amman Bistrot Pordenone in Piazza Giustiniano, 1 adiacente al Tribunale di Pordenone, verrà inaugurata la sezione di Pordenone di Democrazia Sovrana Popolare. Il partito Democrazia Sovrana Popolare è un nuovo progetto politico che vede come Presidente. 🔗Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Democrazia sovrana popolare inaugura la sezione di Pordenone

Le notizie più recenti da fonti esterne

Savona, inaugura la sede di Democrazia Sovrana Popolare

Da msn.com: Domani, sabato 12 aprile alle ore 18.00, al circolo CRAL Artisi, presso la salita San Giacomo 9, inaugurazione della nuova sezione “La Torretta” di Democrazia Sovrana Popolare.

Democrazia Sovrana Popolare in piazza Matteotti a Genova: contro la guerra e per la pace

ligurianotizie.it scrive: Manifestazione di Democrazia Sovrana Popolare in piazza Matteotti a Genova contro la guerra e la Von der Leyen. Sul palco Marco Rizzo e Francesco Toscano per la sovranità nazionale.

Trento, Democrazia Sovrana Popolare in marcia per le circoscrizioni

Segnala secolo-trentino.com: Ultimo giorno di campagna elettorale denso di significati per Democrazia Sovrana Popolare, il movimento che sostiene la candidatura a sindaco di Simonetta Gabrielli. Venerdì 2 maggio, candidati e atti ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Papà non litigate! Uccide la compagna a Pordenone, il biglietto del figlio di 8 anni

Uno dei figli di Giuseppe Forciniti, l'infermiere 33enne che ha ucciso la sua compagna Aurelia Laurenti??a Roveredo in Piano ( Pordenone), dice in una lettera al padre:" Pap? non litigate.