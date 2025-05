Democrazia cristiana eletti i componenti del direttivo provinciale

La Democrazia Cristiana di Messina ha recentemente eletto i componenti della sua direzione provinciale. L'importante riunione si è svolta nella sede del partito in Via Romagnosi 19, presieduta dal segretario provinciale Giovanni Frazzica, segnando un passo significativo nella riorganizzazione e nel rilancio dell'attività politica locale.

Eletti i componenti della direzione provinciale della Dc di Messina. Il Comitato provinciale si è riunito nella Sede della Democrazia Cristiana in Via Romagnosi 19, per eleggere la Direzione provinciale del Partito. L’Assemblea, presieduta dal segretario provinciale, Giovanni Frazzica, ha avuto. 🔗Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Democrazia cristiana, eletti i componenti del direttivo provinciale

Approfondimenti da altre fonti

Province, eletti 14 consiglieri della Democrazia Cristiana. Cuffaro e Cirillo: “Scritta nuova pagina di storia della DC”

Segnala alqamah.it: PALERMO. Sono 14 i consiglieri provinciali della Democrazia Cristiana eletti nelle Città Metropolitane e Liberi Consorzi della Sicilia. Nella provincia di Ragusa, la DC è il primo partito con il 27,7% ...

Morgese, Democrazia Cristiana: "Vorrei l’università in Darsena e fermare la cementificazione"

Scrive msn.com: Impegnato nel mondo del volontariato, vuole rivitalizzare la storica Balena Bianca "Troppe liste in corsa, alcune sono associazioni. Anziani, servono luoghi di aggregazione".

Potrebbe interessarti su Zazoom

Festa del volontariato provinciale della”Croce Bianca” di Massa 10 dicembre alla Torre Fiat di Marina Massa per ringraziare volontariato , professionisti medici e non che hanno lottato e lottano contro il covid.

“Se ci sarà l’amore per l’uomo, ci sarà anche l’amore per la scienza”. Così diceva il grande Ippocrate di nato il460 a.