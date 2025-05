Dem concordi con dei ma Città della Cultura | | Occhio ai tempi dei lavori

Il gruppo consiliare del Partito Democratico esprime un giudizio favorevole sulla discussione in aula riguardo alla candidatura di Forlì a Capitale Italiana della Cultura 2028. I consiglieri sottolineano l'importanza dell'unità tra le forze politiche e il sindaco, mettendo in guardia sull'adeguatezza dei tempi per la realizzazione dei lavori necessari.

Il gruppo consiliare del Partito Democratico giudica in maniera positiva la discussione avvenuta in aula del progetto di candidatura di Forlì a Capitale Italiana della Cultura 2028. "Riteniamo positivo che tutte le forze politiche e lo stesso sindaco – affermano i consiglieri dem – abbiano convenuto che il processo dovrà coinvolgere in maniera ampia tutti gli attori della città, dalle forze politiche, alle istituzioni culturali, al mondo associativo e economico, ai cittadini stessi". Ritengono importante i dem che il percorso debba essere anche l’occasione per una riflessione sul patrimonio e il sistema culturale cittadino. In seno al consiglio comunale si è anche condiviso l’idea che sia la terza commissione quella deputata per proseguire il confronto tra le forze politiche, con sedute dedicate. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dem concordi (con dei ma). Città della Cultura:: "Occhio ai tempi dei lavori"

Potrebbe interessarti su Zazoom

Tax Credit Videogiochi: dal Ministero della Cultura in arrivo 11 milioni di euro per il 2022

Più che raddoppiati i fondi destinati a sostenere gli investimenti dei game developer italiani. IIDEA: accolte le nostre richieste, ma strada ancora lunga IIDEA, l’associazione di categoria che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia, esprime la propria soddisfazione per la pubblicazione del nuovo decreto di ripartizione del fondo per il cinema e l’audiovisivo, firmato dal Ministro Franceschini, con cui vengono destinati 11 milioni di euro a copertura del Tax Credit Videogiochi nel 2022.