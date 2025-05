Della Passarelli nuovo presidente editori indipendenti Adei

Roma, 15 mag. (askanews) – L’editrice di Sinnos, Della Passarelli, è il nuovo presidente di Adei Associazione degli editori indipendenti. Già vicepresidente dell’associazione, il suo mandato segue quello di Andrea Palombi, editore di Nutrimenti, in carica dal 2023. Ad eleggerla, in occasione del Salone del Libro in corso in questi giorni a Torino, sono stati i soci Adei. Rinnovato anche il consiglio direttivo che, ad eccezione della riconferma di Francesca Segato e Alberto d’Angelo, vede l’ingresso di Irene Scarpati, Luca Lo Coco, Francesca di Martino e Ada Carpi. Nata e cresciuta a Roma, Della Passarelli dirige la casa editrice Sinnos da 35 anni. Si è sempre occupata di educazione alla lettura. Socia della Associazione Forum del Libro dal 2011, ha partecipato attivamente al lavoro sulla legge 152020. 🔗Leggi su Ildenaro.it