Un martello sarebbe stato trovato nel canale di Tromello durante le ricerche di carabinieri e vigili del fuoco per individuare l’arma con cui è stata uccisa Chiara Poggi a Garlasco. Lo riferisce la trasmissione tv ‘Chi l’ha visto’. Blitz dei carabinieri a Garlasco. Tutto è iniziato ieri mattina con il blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici, Mattia Capra e Roberto Freddi, nella nuova inchiesta per l’omicidio di Chiara Poggi. Le perquisizioni disposte dal Procuratore di Pavia, Fabio Napoleone, con l’aggiunto Stefano Civardi e la pm Valentina De Stefano sono partite all’alba. I militari del Nucleo investigativo di Milano diretti dal comandante Antonio Coppola si sono recati a Voghera nella casa del 38enne indagato per la terza volta e sempre archiviato, a Garlasco nell’abitazione di padre e madre di Sempio e in quelle di due amici del fratello della vittima, Marco Poggi, ai quali era già stato prelevato “materiale biologico” da utilizzare nell’incidente probatorio al via venerdì. 🔗Leggi su Lapresse.it

Delitto Garlasco, trovato un martello nel canale. Ieri blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio