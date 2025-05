Delitto Garlasco Sempio e la cerchia di amici | l’indagine riparte dal 13 agosto 2007

(Adnkronos) – Chi c'era a Garlasco il 13 agosto 2007 quando Chiara Poggi veniva uccisa, con un'arma sconosciuta, nella sua villetta di via Pascoli? A chi può aver aperto, in pigiama, la porta di casa? E che legame poteva o può ancora avere con Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, indagato per l'omicidio in . 🔗Leggi su Periodicodaily.com