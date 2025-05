Delitto Garlasco martello trovato in un canale | esami per capire se è arma del delitto

Continuano le indagini sul delitto di Garlasco, a quasi 18 anni di distanza dalla morte di Chiara Poggi, avvenuta il 13 agosto 2007. Ieri è stato dragato un canale di Tromello, dove gli inquirenti hanno trovato diversi oggetti. Fra questi, ci sarebbe anche un martello. E proprio un martello è stato indicato dalle perizie svolte nei processi come possibile arma del delitto ed è l'unico oggetto sparito da casa Poggi dal giorno dell'omicidio. Essendo un oggetto molto comune, però, la precauzione è d’obbligo: sarà esaminato per verificare che effettivamente possa essere collegato al delitto. Perquisita intanto la casa di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi e nuovamente indagato per l'omicidio della giovane. Controlli anche nelle abitazioni di due amici e dei genitori. Acquisiti pc e telefonini. 🔗Leggi su Tg24.sky.it

