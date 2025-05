Delitto Garlasco le gemelle K e la borsa pesante | il dettaglio che spunta ora

Il caso Garlasco riparte da capo. Nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi, uccisa nella villetta di via Pascoli il 13 agosto 2007, al momento non ci sono nuovi indagati. Neppure dopo il blitz effettuato mercoledì 14 maggio nelle abitazioni di Andrea Sempio, dei suoi genitori e di due amici che frequentavano casa Poggi durante quell’estate. Tuttavia, due nomi familiari agli investigatori tornano alla ribalta: quelli delle cugine della vittima, Stefania e Paola Cappa, ribattezzate dai media “le gemelle K”. Giuridicamente, la loro posizione non è cambiata. Sui loro movimenti e contatti sono giĂ stati svolti accertamenti approfonditi nel passato. Ma nuovi dettagli emersi negli ultimi mesi hanno fatto riemergere l’interesse investigativo, sebbene senza conseguenze penali dirette. Ad attirare l’attenzione: una borsa con oggetti pesanti di cui si parla in una testimonianza inedita che coinvolge Stefania, e una lunga serie di messaggi inquietanti inviati da Paola a un amico, che potrebbero gettare nuova luce sull’ambiente familiare e sulle dinamiche di quel tragico giorno. 🔗Leggi su Thesocialpost.it

