Un martello sarebbe stato trovato nel canale di Tromello, in provincia di Pavia, durante le ricerche di carabinieri e vigili del fuoco per individuare l’arma con cui è stata uccisa Chiara Poggi a Garlasco. Lo ha riferito la trasmissione tv ‘Chi l’ha visto’ al termine di una giornata di perquisizioni e perlustrazioni disposte dagli inquirenti nella zona. Tutto è iniziato ieri mattina con il blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici, Mattia Capra e Roberto Freddi, nella nuova inchiesta per l’omicidio di Chiara Poggi. Le perquisizioni disposte dal Procuratore di Pavia, Fabio Napoleone, con l’aggiunto Stefano Civardi e la pm Valentina De Stefano sono partite all’alba. Uomini dell’arma e vigili del fuoco hanno battuto un canale nella zona di Tromello, piccolo comune confinante con Garlasco, nei pressi della ex villetta di proprietà della nonna delle gemelle Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi. 🔗Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Delitto Garlasco, il canale dove è stato trovato un martello