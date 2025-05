Delitto Garlasco gli strani messaggi tra Paola Cappa e un amico | “Mi sa che abbiamo incastrato Stasi”

Il messaggio fa parte dei circa 280 sms scambiati da Paola Cappa, cugina di Chiara Poggi, con un amico e ora al vaglio della Procura di Pavia nella nuova inchiesta sul delitto della villetta di Garlasco per il quale è stato già condannato Alberto Stasi. Le nuove indagini, che vedono indagato solo Andrea Sempio, che ha confermato di non conoscere Stefania Cappa e la sorella Chiara, stanno incrociando dati, verbali, tabulati e intercettazioni raccolte all'epoca per riesaminarli. 🔗Leggi su Fanpage.it

