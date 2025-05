La nota criminologa da tempo sta studiando da vicino cosa sta accadendo e cosa si sta evolvendo sull’omicidio di Chiara Poggi: “Più si va avanti più si riapre ogni cosa” Una delle pagine più oscure. Più si va avanti, più si capisce che la storia del delitto di Garlasco, dell’omicidio della povera Chiara Poggi ancora non avrebbe un colpevole certo e acclarato. O meglio, una sentenza c’è e riguarda Alberto Stasi, l’ex ragazzo della vittima che è in carcere da quasi dieci anni e non solo sta scontando la sua pena ma sta anche pagando il risarcimento alla famiglia della povera Chiara. Delitto Garlasco, Bruzzone: “Se si continua a indagare e spingere vuol dire che.” (Ansa Foto) Cityrumors.it Ma tutto quello che sta venendo fuori in questo 2025, con continui colpi di scena, dal Dna di Andrea Sempio, fino alle super-testimonianze di alcune persone e il ritrovamento di un oggetto che potrebbe essere anche l’arma del delitto, gettano un po’ di luce ma anche tante ombre per come sarebbero state gestite le indagini anni fa, ovvero all’inizio di tutta questa storia. 🔗Leggi su Cityrumors.it

