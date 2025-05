A 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi, una nuova pista potrebbe riscrivere la verità giudiziaria sul delitto di Garlasco. Un martello, rinvenuto in un tratto di roggia lungo circa trenta metri a Tromello, vicino a una casa di corte appartenente alla famiglia di Stefania e Paola Cappa, potrebbe essere l’arma usata il 13 agosto 2007. Il ritrovamento è avvenuto mentre gli investigatori erano alla ricerca di un attizzatoio da camino, altro oggetto ritenuto potenzialmente compatibile con le ferite della vittima. Mentre Alberto Stasi, unico condannato in via definitiva per l’omicidio, è ormai prossimo a completare la pena, la Procura di Pavia ha riaperto il caso con l’iscrizione di un nuovo indagato: Andrea Sempio. Accanto a lui emergono nuovi nomi, tra cui Roberto Freddi e Mattia Capra, amici di Sempio e del fratello della vittima, Marco Poggi. 🔗Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Delitto di Garlasco, tutto quello che (non) sappiamo sull’omicidio di Chiara Poggi