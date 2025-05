C’è anche un martello tra gli oggetti rinvenuti nel canale di Tromello, non lontano anche dalla casa disabitata della famiglia Cappa, che vigili del fuoco e protezione civile hanno dragato su disposizione della Procura di Pavia alla ricerca dell’arma del delitto di Garlasco. A 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi, l’oggetto è ritenuto interessante dagli investigatori che negli ultimi mesi hanno riaperto le indagini perché dalla villa in cui nel 2007 è avvenuta la brutale aggressione alla ragazza all’epoca 26enne risultava mancare proprio un martello. Il martello è stato sequestrato insieme ad un altro attrezzo da lavoro. È stato appunto ritrovato accanto a una casa che era di proprietà della nonna delle gemelle Cappa, le cugine (non indagate) della vittima. Al momento tra gli inquirenti la cautela è massima. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Delitto di Garlasco, trovato un martello nel canale dietro la vecchia casa della famiglia Cappa