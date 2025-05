Delitto di Garlasco spunta l’sms della cugina di Chiara Poggi | Abbiamo incastrato Stasi

Dopo quasi 20 anni il delitto di Garlasco torna al centro dell’attenzione. Così come le due sorelle gemelle Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi, uccisa nell’agosto del 2007. “Mi sa che abbiamo incastrato Stasi”, sarebbe uno dei 280 messaggi agli atti della nuova indagine della procura di Pavia sull’omicidio per il quale l’allora fidanzato Alberto Stasi è stato condannato a 16 anni di reclusione. La notizia dei messaggi viene riferita dal settimanale Giallo: si tratterebbe di un sms inviato a un amico e attribuito a Paola Cappa. La rivista ha anche pubblicato una foto postata dalla stessa Paola sui social nel 2023, di piedi con calze a quadretti e in mezzo un’impronta che sarebbe simile a quella repertata nella villetta di Garlasco. Post corredato dalla frase: “Buon compleanno sorellina”. 🔗Leggi su Lanotiziagiornale.it

