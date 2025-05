L’accelerazione della nuova indagine sul delitto di Garlasco – perquisizioni a carico dell’indagato Andrea Sempio, genitori e alcuni amici (non indagati), ha portato anche a un allargamento del pool di magistrati della Procura di Pavia che indagano sull’omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Per l’omicidio l’allora fidanzato Alberto Stasi è stato condannato definitivamente a 16 anni di carcere, pena che ha in gran parte espiato, e ora è indagato per la terza volta Andrea Sempio, l’amico del fratello della impiegata di 26 anni assassinata. Come si evince dal decreto che ieri ha portato i carabinieri a perquisire l’abitazione di Sempio, quella dei genitori e quella degli amici che con lui frequentavano casa Poggi, Mattia Capra e Roberto Freddi, oltre al procuratore aggiunto Stefano Civardi e alla pm Valentina De Stefano si è aggiunta la collega Giuliana Rizza. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Delitto di Garlasco, si allarga il pool di pm: ora sono tre gli inquirenti di Pavia che indagano