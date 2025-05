delitto di garlasco perquisizione a casa sempio trovati oggetti nel canale di tromello

Nuove prospettive si aprono nelle indagini sul delitto di Garlasco. Questa mattina, i Carabinieri di Pavia hanno perquisito l'abitazione di Andrea Sempio a Voghera, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. Durante l'operazione, sono stati trovati oggetti nel canale di Tromello. Segui le news in diretta su Garlasco.

Nuova possibile svolta nelle indagini sul delitto di Garlasco: questa mattina sono scattate le perquisizioni dei Carabinieri di Pavia a Voghera, a casa di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto del 2007. La perquisizione è mirata ad acquisire elementi utili all'inchiesta, attraverso l'analisi dei contenuti di supporti informatici, telefoni e pc presenti in casa. Perquisizioni anche nelle abitazioni dei genitori di Sempio e di due amici del ragazzo. L'attenzione degli inquirenti si è concentrata inoltre in un'area campestre di Tromello, piccolo centro alle porte di Garlasco: qui i Carabinieri si sono mossi alla ricerca della presunta arma del delitto che potrebbe essere un attizzatoio di casa Poggi e che secondo un testimone - individuato dalla trasmissione Le Iene nei mesi scorsi - sarebbe stato gettato in un canale da una donna.