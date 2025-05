delitto di garlasco il ritorno delle gemelle cappa il teste che vide stefania in bicicletta con un asta ma ritrattò

Nel giorno in cui mercoledì la procura di Pavia ha accelerato – con perquisizioni ad Andrea Sempio e il suo entourage e ricerche in un canale a Tromello – l’attenzione si è spostata su due vecchie protagoniste dell’estate del 2007 subito dopo la morte violenta di Chiara Poggi, le gemelle Paola e Stefania Cappa, cugine della vittima, finite del frullatore per un maldestro fotomontaggio. Le gemelle – Stefania e Paola, food blogger che vive all’estero, entrambe non indagate e figlie di una sorella del padre di Chiara, erano finite sotto i riflettori per la foto fake. Stefania – che in video mostrato da Chi l’ha visto abbraccia lungamente Alberto Stasi nella caserma dei carabinieri quattro giorni dopo il delitto – mise a verbale di aver passato quella mattina in casa a studiare un esame. Il nome di Stefania, oggi avvocata, emerge di nuovo dopo che alcune testimonianze che l’avrebbero collocata ( un verbale fu ritrattato all’epoca ) in bici a Garlasco e con un oggetto pesante in mano non lontano dalla villetta dei Poggi, ma anche nei pressi di quel canale vicino a casa della nonna delle gemelle a Tromello, dove ieri si è cercata la presunta arma del delitto e si sono recuperati alcuni attrezzi tra cui un martello. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

