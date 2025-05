Sono trascorsi ormai 18 anni dal delitto di Chiara Poggi. Le ricerche di ieri sembrano rappresentare una sorta di svolta nell’inchiesta Massimo riserbo e prudenza da parte degli inquirenti sull’omicidio di Chiara Poggi. Sono trascorsi ormai 18 anni da quel delitto che ha fatto molto parlare in Italia. Per la famiglia l’unico colpevole è Alberto Stasi, ma l’evolversi di questi ultimi giorni sembra dire altro anche se non si hanno certezze. Delitto di Garlasco: cosa è stato trovato nel canale e le prossime mosse (Ansa) – cityrumors.it Nella giornata di ieri gli inquirenti hanno prima perquisito la casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici e poi scandagliato metro per metro il canale di Tromell o. Una decisione presa dopo che qualche mese fa un testimone a Le Iene aveva svelato di aver visto una donna buttare degli oggetti. 🔗Leggi su Cityrumors.it

