Delitto della freccia la Cassazione conferma l’omicidio volontario La Corte d' appello dovrà però ricalcolare la pena

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per omicidio volontario di Evaristo Scalco, l’artigiano coinvolto nel delitto avvenuto a Genova la notte tra il primo e il 2 novembre 2022. Tuttavia, la Corte d'Appello è ora chiamata a ricalcolare la pena specifica in base alle nuove indicazioni giuridiche.

Genova – Per la Corte di Cassazione la pena definitiva di Evaristo Scalco - l'artigiano che la notte tra il primo e il 2 novembre del 2022 ha ucciso in vico Mele, nel centro.

Delitto della freccia, la Cassazione conferma l’omicidio volontario. La Corte d'appello dovrà però ricalcolare la pena

Ucciso con una freccia, Cassazione conferma omicidio volontario

Omicidio freccia, Cassazione: "Rifare processo per ricalcolare pena imputato"

