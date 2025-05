Delitto Chiara Poggi ora le gemelle K entrano nell’inchiesta | nuovo colpo di scena nelle indagini

TROMELLO (PAVIA) – Dopo 18 anni dall’ omicidio di Chiara Poggi, le indagini tornano a muoversi. In queste ore le ricerche si stanno concentrando in una roggia situata in via Fante d’Italia, a Tromello, a pochi chilometri da Garlasco. Le operazioni sono cominciate con il prosciugamento del canale, che viene setacciato alla ricerca di quella che potrebbe essere stata l’arma del delitto. Il tratto interessato è lungo circa 1,2 chilometri, in parte tombato e profondo qualche decina di centimetri. Per consentire l’intervento, Protezione Civile e vigili del fuoco hanno chiuso il flusso idrico con paratie e attivato le idrovore. L’obiettivo è ridurre al minimo la porzione da dragare, visto che nel 2007 i carabinieri avevano setacciato solo i 300 metri adiacenti al paese. Nel corso delle ricerche sarebbe stato rinvenuto anche un martello, che ora sarà analizzato per verificare eventuali compatibilità con un oggetto mancante dalla casa della vittima, secondo quanto riferito dal padre di Chiara. 🔗Leggi su Thesocialpost.it

