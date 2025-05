Delio Rossi sulla Nazionale: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale! Sulla gara contro la Norvegia dico.» Le parole dell’allenatore. Intervistato ai nostri microfoni, quelli di InterNews24, Delio Rossi, ha parlato cosi: Chiudendo con il capitolo Nazionale, ci avviciniamo alla gara di Oslo contro la Norvegia. Partita decisiva la qualificazione secondo lei? « Noi veniamo da due mancate qualificazioni ai Campionati del Mondo. Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale. Chiaro che se perdiamo il doppio confronto nel girone contro la Norvegia è giusto stare fuori. Bisogna avere rispetto degli altri, il calcio norvegese è cresciuto molto negli anni. Ma in caso di nuova esclusione, forse qualche domanda ce la dovremo fare. » Bagarre per il quarto posto, quale squadra sarà l’ultima qualificata in Champions League? « La Juve è sicuramente avvantaggiata, anche se la squadra che abbiamo visto ultimamente, con tanti infortuni ed il calo di molti giocatori, non so se sarà in grado di vincere le due partite che rimangono. 🔗Leggi su Internews24.com

