Delio Rossi | PSG Inter partita che esula da qualsiasi tipo di pronostico! Scudetto? Il Napoli è ancora favorito e sul match contro la Lazio dico…- ESCLUSIVA

In un'intervista esclusiva con Marco Blasi, Delio Rossi analizza le sfide che attendono l'Inter, dalla finale di Champions League al duello scudetto con il Napoli. Un match contro la Lazio si aggiunge a una kermesse di eventi che promettono emozioni, oltre a pronostici incerti. Scopriamo le sue opinioni su questi incontro cruciali.

di Marco Blasi Finale di Champions, duello Scudetto con il Napoli, e match con la Lazio. Ne abbiamo parlato col mister, Delio Rossi, intervistato in esclusiva dai microfoni di InterNews24. L’attesissima finale di Champions League, il finale di campionato e la sfida tra Inter e Lazio. Ne abbiamo parlato con l’allenatore, Delio Rossi, intervistato in esclusiva dai nostri microfoni, quelli di InterNews24. Due giornate al termine del campionato, con Napoli e Inter che si contendono la vittoria dello Scudetto. Chi secondo lei arriverà davanti al traguardo finale? « Non è facile. Prima della partita contro il Genoa avrei detto sicuramente Napoli, fermo restando che il Napoli è artefice del proprio destino, mentre l’Inter no. Se dovessi dare percentuali, sicuramente la squadra di Conte è favorita. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Delio Rossi: «PSG Inter, partita che esula da qualsiasi tipo di pronostico! Scudetto? Il Napoli è ancora favorito, e sul match contro la Lazio dico…»- ESCLUSIVA

Se ne parla anche su altri siti

Delio Rossi: “Con l’Inter serve la Lazio vista a Bergamo. La metterei sull’orgoglio”

Riporta msn.com: Intervenuto ai microfoni di Radio Sei, l'ex tecnico Delio Rossi ha detto la sua sulla situazione attuale in casa biancoceleste e non solo ...

Delio Rossi: "Con l'Inter partita proibitiva, non so che Lazio aspettarmi. Forse..."

Secondo msn.com: Delio Rossi è stato ospite ai microfoni di Radiosei per parlare di alcuni argomenti caldi in casa Lazio, primo fra tutti il big match con l'Inter che si disputerà in ...

Delio Rossi: “Inter sfida proibitiva per la Lazio, nerazzurri squadra più forte in Italia”

fcinter1908.it scrive: Intervenuto come ospite di Radiosei, Delio Rossi, ex allenatore della Lazio, ha parlato così di Inter-Lazio di domenica sera a San Siro ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ballando con le stelle, una finale densa di colpi di scena

Non sono mancati i colpi di scena nella finale di Ballando con le Stelle, che ha salutato i suoi vincitori tra polemiche e sorprese.