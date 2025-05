Delio Rossi fa tremare i tifosi | La Juve ha in mano il proprio destino ma non so se sarà in grado di vincere le ultime due partite Vi dico perché

Delio Rossi: «La Juve ha in mano il proprio destino, ma.». Il commento dell’allenatore sulla corsa Champions. A InterNews24, Delio Rossi ha parlato anche della lotta per il quarto posto. Ecco il suo commento sulla Juventus. ROSSI – « La Juve è sicuramente avvantaggiata, anche se la squadra che abbiamo visto ultimamente, con tanti infortuni ed il calo di molti giocatori, non so se sarà in grado di vincere le due partite che rimangono. Paradossalmente la Roma incontra due squadre che hanno meno da chiedere, perché la Lazio incontra l’Inter ed il Lecce in casa, entrambe ancora in corsa per i loro rispettivi obiettivi. Dunque, come per il Napoli, la Juve ha in mano il proprio destino. Se non dovesse vincere le due gare, giusto che vadano le altre ». LE PAROLE DI DELIO ROSSI IN ESCLUSIVA A INTERNEWS24 . 🔗Leggi su Juventusnews24.com

