Degustazioni show-cooking performance | nella Notte dei Musei la cultura diventa un viaggio multisensoriale

Nella Notte Europea dei Musei, sabato 17 maggio a Modena, la cultura si trasforma in un viaggio multisensoriale. Tra degustazioni ispirate ad opere d’arte e tradizioni locali, showcooking nei luoghi simbolo della città, gli spettatori vivranno un'esperienza unica che celebra il cibo come patrimonio culturale, intrecciando sapori, storie e incontri indimenticabili.

È il cibo inteso come patrimonio culturale il filo conduttore della Notte Europea dei Musei, in programma a Modena sabato 17 maggio: un programma ricchissimo che intreccia degustazioni ispirate a opere d’arte, storie e tradizioni modenesi, show-cooking nei luoghi della cultura, incontri. 🔗Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Degustazioni, show-cooking, performance: nella Notte dei Musei la cultura diventa un viaggio multisensoriale

