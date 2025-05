Decreto immigrazione via libera dalla Camera | come cambierà la gestione dei centri in Albania

Il decreto immigrazione, noto come "decreto Albania", ha ricevuto oggi il via libera definitivo dalla Camera dei Deputati con 126 voti favorevoli. Questa approvazione segna un cambiamento significativo nella gestione dei centri per migranti in Albania, con impatti previsti sulla politica adottata dall'Italia nel contrasto all'immigrazione irregolare.

Con l’ultimo passaggio alla Camera dei deputati, il decreto immigrazione, anche conosciuto come “decreto Albania”, ha ottenuto oggi, 15 maggio, il via libera definitivo a Montecitorio. Il voto finale ne sancisce l’approvazione con 126 sì e 80 voti contrari, la Camera approva. Ora il testo si prepara a confrontarsi con l’esame decisivo al Senato. Il via libera di oggi arriva al termine di una lunga discussione che si è protratta per diverse giornate. Solo ieri, dopo il premier time, è proseguito l’esame generale del decreto, culminato con la fiducia della Camera: 92 sì, 111 no e 4 astenuti. Una volta approvato anche al Senato, il provvedimento che amplia l’uso delle strutture in Albania per i migranti irregolari – inizialmente riservate solo ai richiedenti asilo – sarà trasformato in legge. L’opposizione ha continuato a esprimere il proprio dissenso anche oggi in Aula, con toni piuttosto accesi. 🔗Leggi su Open.online © Open.online - Decreto immigrazione, via libera dalla Camera: come cambierà la gestione dei centri in Albania

