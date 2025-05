Decreto Albania semaforo verde della Camera | 126 voti favorevoli e 80 contrari

Il 15 maggio, la Camera dei Deputati ha approvato definitivamente il decreto Albania, con 126 voti favorevoli e 80 contrari. Dopo un lungo confronto parlamentare, il provvedimento ha superato l'iter a Montecitorio, segnando un passo importante nella legislazione italiana. La giornata precedente, l'Aula aveva già espresso fiducia al governo riguardo al contenuto del decreto.

Il cosiddetto decreto Albania ha ottenuto il 15 maggio l'approvazione definitiva della Camera dei deputati, con 126 voti favorevoli e 80 contrari. Si conclude così l'iter a Montecitorio, dopo un confronto parlamentare durato diversi giorni. Nella giornata precedente, l'Aula aveva votato la fiducia posta dal governo sull'intero provvedimento: 192 i deputati a favore, 111 i contrari e 4 gli astenuti. Il testo approvato prevede un ampliamento dell'utilizzo delle strutture albanesi per i migranti, andando oltre la destinazione iniziale riservata ai richiedenti asilo. Il passaggio ora spetta al Senato, che dovrà esprimersi per rendere il decreto legge a tutti gli effetti. Con la nuova norma i centri in Albania sarebbero di fatto estensioni dei Cpr italiani. La misura interviene sulle disposizioni precedenti che consentivano il trasferimento nei centri albanesi dei soli migranti recuperati in acque internazionali da unità navali italiane.

