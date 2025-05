Debutta Via Fiorentina in festa È la notte voluta da Confesercenti Negozi aperti giochi e spettacoli

Arezzo si prepara a vivere una notte indimenticabile con "Fiorentina in Festa". Promossa da Confesercenti, l'iniziativa trasformerà la città in un palcoscenico di gioia e divertimento, con negozi aperti, spettacoli circensi, giochi, musica e tanto altro. Scopri le emozioni di una serata che promette di coinvolgere grandi e piccini!

AREZZO Negozi aperti, tavoli in strada, trampolieri, spettacoli circensi dell’associazione scuola di circo Sottosopra, gonfiabili, baby dance e iniziative di animazione con balli, musica, stage di arti marziali, dj set, karaoke, esibizioni sportive di basket e taekwondo saranno le attrazione dell’evento organizzato per il 24 maggio da Confesercenti insieme ai commercianti di via Fiorentina. Si tratta della prima edizione di " Via Fiorentina in festa ". Dalle ore 18 fino alla mezzanotte l’arteria di ingresso alla città si trasformerà in un’isola pedonale dall’altezza dell’incrocio con via Spallanzani fino all’Istituto statale di istruzione superiore Margaritone-Vasari di Arezzo. "È la prima edizione – dichiara Valeria Alvisi direttrice di Confesercenti – di un evento fortemente richiesto dai commercianti a testimonianza della voglia di essere protagonisti di una iniziativa utile a creare un momento di festa con la cittadinanza. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Debutta "Via Fiorentina in festa". È la notte voluta da Confesercenti. Negozi aperti, giochi e spettacoli

