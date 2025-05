Dead Island 2 e Happy Game gratis su Epic Games

Questa settimana, l’Epic Games Store offre due giochi gratuiti sorprendentemente diversi: Dead Island 2, un action survival horror ambientato in una California infestata da zombie, e Happy Game, un'avventura psichedelica dalla mente creativa di Amanita Design. Non perdere l'occasione di arricchire la tua libreria; basta un account Epic per scaricarli!

