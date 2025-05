De Niro | Lavoro a un documentario su mio padre Sto ancora cercando i miei antenati italiani

Robert De Niro, icona del cinema, si racconta al Festival di Cannes, svelando un lato inedito e vulnerabile mentre lavora a un documentario sui suoi antenati italiani. Con la Palma d'Oro consegnatagli dall'amico Leonardo DiCaprio, De Niro condivide le sue paure e la determinazione a scoprire le proprie radici, creando un collegamento profondo con la sua eredità .

