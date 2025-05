De Luca regala il pareggio nel finale con i primi punti in trasferta | Genoa Atalanta 2013-2014

Nel 2013-2014, l'Atalanta ottiene un prezioso pari contro il Genoa grazie a Giuseppe De Luca, che segna nel finale. Questo punto rappresenta un passo significativo verso la salvezza per la squadra, dimostrando quanto possa essere cruciale anche un pareggio lontano da casa, sotto la pressione di una stagione difficile.

Il pareggio nel finale di Giuseppe De Luca ai danni del Genoa, portando l’Atalanta ad un punto importante verso la salvezza L’Atalanta fino a qualche anno fa considerava un punto lontano dal Comunale come un passo importante verso la salvezza, anche se raggiunto con all’ultimo momento: dove gran parte del merito veniva dato al singolo . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - De Luca regala il pareggio nel finale (con i primi punti in trasferta): Genoa Atalanta 2013-2014

Su questo argomento da altre fonti

Luca Delzio nel finale regala il pareggio, l’impresa del portiere dell’Acul Ceccano Omnia

Secondo msn.com: È raro vedere un portiere fare un gol, ancor più se è l’autore del pareggio all’ultimo secondo della partita. Lo ha segnato Luca Delzio, 33 anni, originario di Andria ma ciociaro d ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Covid-19, Sanit? in Campania allo sbando : De Luca ? responsabile, non ha fatto nulla!

" Per quattro ore un paziente ammalato grave di Covid? rimasto in attesa al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vallo della Lucania, trattato in maniera disumana per mancanza di posti letto negli ospedali di Vallo, Agropoli ed Eboli.