De Luca Anmco | A Rimini la cardiologia tra presente e futuro tra Ia e tradizione

A Rimini, oltre 5000 cardiologi si riuniscono per discutere il futuro della cardiologia, esplorando l’interazione tra intelligenza artificiale e tradizione. Il congresso si concentra su prevenzione, cura e ricerca, affrontando le patologie più comuni e le innovazioni nell’attività clinica cardiovascolare. Un'occasione fondamentale per aggiornamenti e confronto tra esperti del settore.

(Adnkronos) – Anche quest'anno oltre 5000 cardiologi ospedalieri si sono dati appuntamento a Rimini per confrontarsi su tutti i grandi temi della prevenzione, della cura e della ricerca, e sulle novità legate all'attività clinica cardiovascolare. Tra i focus "le patologie più comuni in cardiologia, ovvero scompenso cardiaco, infarto e coronaropatia, ma anche patologie rare e .

De Luca (Anmco): “A Rimini la cardiologia tra presente e futuro, tra Ia e tradizione”

La salute del cuore a 360 gradi, 5mila cardiologi a Rimini per il 56esimo Congresso Anmco

