de bruyne chiede 10 milioni al napoli che offre 6 più bonus dazn

Su X, Orazio Accomando, giornalista di Dazn, scrive che la trattativa tra De Bruyne e il Napoli è in stallo. C’è distanza tra le parti, il calciatore chiede 10 milioni, il Napoli è arrivato ad offrirne sei più bonus. “ Napoli, al momento la distanza tra domanda e offerta con De Bruyne è di circa 3M. Il belga ne chiede 10, il Napoli ne offre 6 più bonus “. #Napoli, al momento la distanza tra domanda e offerta con #DeBruyne è di circa 3M. Il belga ne chiede 10, il Napoli ne offre 6 più bonus. — Orazio Accomando (@OAccomando91) May 15, 2025 Gazzetta: De Bruyne è davvero adatto per il gioco di Conte al Napoli?. Kevin De Bruyne è diventato il sogno del Napoli. E non è del tutto lontano dalla realtà, anche perché pare ci sia stata apertura da parte del centrocampista belga del City, che a partire da quest’estate sarà svincolato. 🔗Leggi su Ilnapolista.it

