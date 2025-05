De Angelis | America’s Cup a Napoli è un successo per il Paese speriamo stimolo per altri team

L'America's Cup a Napoli rappresenta un trionfo per l'Italia, unendo il paese attraverso un lavoro di squadra eccezionale. Questo prestigioso evento non solo celebra il successo della città, ma funge anche da stimolo per l'emergere di nuovi team. La manifestazione dimostra il potenziale italiano nel panorama internazionale della vela.

(Adnkronos) – “L’Americas Cup a Napoli è principalmente un grande successo per il paese, per l’Italia. C’è stato un bel lavoro di squadra, coronato da questo successo, da questa assegnazione, che va a beneficio del paese e ovviamente della città e del territorio. E’ un bellissimo successo per tutti”. Sono le parole dell’ex skipper di . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

