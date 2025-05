DC Worlds Collide Warner Bros ha annunciato il nuovo gioco di ruolo a squadre

Warner Bros. Games presenta DC Worlds Collide, un entusiasmante gioco di ruolo mobile free-to-play. I giocatori potranno collezionare e migliorare le loro squadre di supereroi e supercriminali in avvincenti battaglie PvP e PvE. Da oggi è possibile preiscriversi su App Store e Google Play per essere tra i primi a tuffarsi in questa avventura!

Warner Bros. Games annuncia DC Worlds Collide, un nuovo gioco di ruolo mobile free-to-play a squadre in cui i giocatori possono collezionare, migliorare e scatenare le loro squadre di supereroi e supercriminali preferite in battaglie PvP e PvE dinamiche. Da oggi è possibile preiscriversi su App Store, Google Play e sul sito ufficiale del gioco DCWorldsCollideGame.com per ricevere una notifica e ricompense esclusive all’uscita del gioco. Sviluppato da Warner Bros. Games San Francisco ed ispirato alle trame di “Trinity War” e “Forever Evil”, in DC Worlds Collide il Sindacato del Crimine di un altro universo invade la Terra. I giocatori devono mettere insieme una squadra di potenti supereroi e supercriminali per affrontare battaglie strategiche in 3D e fermare questa distorta Justice League prima che distruggano il mondo. 🔗Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - DC Worlds Collide, Warner Bros. ha annunciato il nuovo gioco di ruolo a squadre

Cosa riportano altre fonti

DC Worlds Collide, Warner Bros. ha annunciato il nuovo gioco di ruolo a squadre

msn.com scrive: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

DC Worlds Collide è stato annunciato da Warner Bros: un RPG multiplayer con i personaggi DC Comics

Come scrive multiplayer.it: Warner Bros. ha annunciato oggi DC Worlds Collide, un nuovo action RPG multiplayer PvP e PvE incentrato sui personaggi DC Comics in arrivo su piattaforme mobile in pre-registrazione.

Scopri DC Worlds Collide: l'epica battaglia tra supereroi e villain DC, gratis su mobile

msn.com scrive: WB Games San Francisco presenta DC Worlds Collide, un videogioco a tinte supereroiche destinato ad approdare presto gratis su sistemi iOS e Android Per invertire la tendenza del calo della divisione G ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

RAI2 La Caserma: mercoledì 10/2, esercitazioni a squadre e lectio magistralis sul ruolo della donna nella storia

La Caserma, la nuova avventura televisiva di Rai2, in collaborazione con Blu Yazmine, nella terza puntata, in onda mercoledì 10 febbraio alle 21.