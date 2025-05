DC Universe | Superman e Lobo di Momoa in nuovi progetti con James Gunn

Il DC Universe sta per intraprendere una nuova era sotto la direzione di James Gunn, con Superman e Lobo, interpretato da Jason Momoa, al centro di progetti entusiasmanti. Il lancio del full trailer di Superman ha scatenato l'entusiasmo degli appassionati, rivelando dettagli intriganti su ciò che ci attende sul grande schermo. Preparatevi a grandi sorprese!

Il nuovo full trailer di Superman ha acceso l'entusiasmo tra gli appassionati e, insieme al lancio del DC Universe di James Gunn, ha portato alla luce vari dettagli interessanti riguardanti i personaggi in arrivo sul grande schermo. Recenti rivelazioni, tratte da fonti dell'industria, confermano che il film dell'Uomo d'Acciaio, in uscita a luglio, riprende elementi

