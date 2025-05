Dazi tra ottimismo e incertezza

I dazi commerciali, fonte di ottimismo e incertezza, continuano a influenzare l'economia globale. Goldman Sachs, tra i primi ad analizzare le conseguenze delle politiche di Trump, evidenzia le sfide imminenti. Questa dinamica di tensione e opportunitĂ richiede un'attenzione costante per comprendere le evoluzioni del mercato e la loro rilevanza futura.

Goldman Sachs era stata una delle prime a prevedere l'impatto negativo sull'economia mondiale dei dazi annunciati da Trump nel Liberatio.

Imprese italiane: investimenti in calo e incertezza geopolitica dopo i dazi

Ottimismo e incertezza: l’ombra dei dazi USA-Cina continua a influire sul mercato

Riporta it.investing.com: tra singoli Stati e gli USA. L’Europa insiste sull’offerta originaria di una completa eliminazione dei dazi su base reciproca, ma Trump chiede concessioni più incisive, soprattutto sulle barriere non ...

Borse e dazi, le news di oggi. Bce: “Eccezionale incertezza”. S&P taglia ancora le stime sul Pil

Lo riporta repubblica.it: Pechino apre all’accordo con gli Usa, l’Ue studia una proposta. Sui mercati, Tokyo chiude in rialzo dell’1,03%, positiva l’Europa ...

Dazi : prove di disgelo tra Stati Uniti e Cina

Prove del dialogo tra Stati Uniti e Cina sulle questioni commerciali. Il vice premier cinese Liu He e la rappresentante per il commercio degli Stati Uniti Katherine Tai hanno avuto una "conversazione franca, pragmatica e costruttiva", afferma il ministero del Commercio di Pechino.