Spesso e volentieri, David Lordkipanidze ha dato un contributo importante alla causa giallorossa. L’espulsione contro il Tuttocuoio ha messo un po’ il bastone fra le ruote, ma il ventiquattrenne centrocampista georgiano, schierato 18 volte da titolare, ha all’attivo anche 5 reti e 2 assist. La sua esperienza sarà al servizio delle esigenze di mister Marchionni per l’assalto alla Pistoiese di domenica al Benelli, alle 19. Lordkipanidze, è contento di dover affrontare subito la Pistoiese o avrebbe preferito il Tau Altopascio? "Entrambe sono squadre che meritano rispetto per i rispettivi percorsi fatti nella regular season. Per quanto ci riguarda, siamo concentrati su noi stessi e sull’obiettivo. L’avversario non fa differenza". Da ex della ‘vera’ Pistoiese, come affronta la sfida playoff di domenica? "Ex sì, ma di un’annata da cancellare dalla memoria. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - David Lordkipanidze pronto per la sfida playoff Ravenna-Pistoiese