David Juventus è sempre più vicino alla rivale di Serie A | ingaggio abbordabile ma un dettaglio complica la trattativa Cosa sta succedendo

David, attaccante del Lille, si avvicina sempre di più a una rivale di Serie A, mentre la Juventus monitora la situazione. Nonostante l'ingaggio sembri abbordabile, un dettaglio potrebbe complicare la trattativa. Ecco tutti gli aggiornamenti sul futuro del giocatore e le manovre della società bianconera.

David Juventus, è sempre più vicino alla rivale di Serie A: tutti gli aggiornamenti sul futuro dell’attaccante. Uno degli attaccanti accostati al calciomercato Juventus è sicuramente David, giocatore del Lille che ha annunciato l’addio al club francese. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il canadese sarebbe vicino al Napoli dopo la proposta di Manna che ha messo sul piatto un ingaggio da 4 milioni di euro. L’attaccante ne chiede almeno 5 e per questo motivo la Juve resta alla finestra nel caso di un’interruzione della trattativa con i partenopei. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juventus, è sempre più vicino alla rivale di Serie A: ingaggio abbordabile ma un dettaglio complica la trattativa. Cosa sta succedendo

Potrebbe interessarti su Zazoom

Juventus: Jonathan David nel mirino per il mercato estivo

La Juventus sta intensificando l'interesse per Jonathan David, attaccante canadese del Lille, in vista della prossima stagione.