David Inter il Napoli accelera | offerto il doppio dell’ingaggio e ora l’Inter…

Jonathan David, attaccante canadese del Lille, è al centro di intense trattative tra Inter e Napoli. Secondo il Corriere dello Sport, il club partenopeo avrebbe offerto un ingaggio doppio rispetto all'Inter, accelerando così le trattative per portare il giovane talento in Serie A. La situazione è in rapido evoluzione, con il Napoli in vantaggio per la firma.

David Inter, le ultime sull’attaccante canadese di proprietà del Lille e nel mirino di Inter e Napoli per la prossima stagione. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, Jonathan David sarebbe sempre più vicino a firmare con il Napoli. L’attaccante canadese è anche nel mirino dell’ Inter, con Beppe Marotta che fiuta il colpo a parametro zero. I nerazzurri non hanno però presentato nessuna offerta ufficiale, a differenza del club partenopeo che ha proposto un ingaggio di sei milioni di euro netti a stagione, ovvero più del doppio di quanto guadagna oggi in Francia con il Lille. Cifre a cui l’Inter sembra per il momento non voler arrivare, con il Napoli che invece sta tentando infatti l’offensiva decisiva per strappare subito il sì di Jonathan David. Il canadese classe 2000 proprio ieri aveva salutato il Lille con un lungo post sui propri social, annunciando di fatto anche il mancato rinnovo di contratto. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - David Inter, il Napoli accelera: offerto il doppio dell’ingaggio e ora l’Inter…

