Che lo spettacolo sia diventato 'la prosecuzione della politica con altri mezzi', per parafrasare la celebre sentenza di von Clausewitz, viene il sospetto oggi in Italia; non solo considerando l'ultimo battibecco del ministro Alessandro Giuli con Elio Germano, con gli influencers o i comici 'di sinistra'. In effetti basta essere spettatori appassionati per cogliere il prepotente ritorno all' impegno politico e ai temi più caldi relativi alla collettività, per esempio nel cinema europeo, più ancora che nel nostro, con casi di successo come quello del regista svedese Ruben Östlund, con il suo crudissimo realismo anti-borghese. L'apertura decisamente engagé del festival di Cannes – con la sparata di De Niro contro Trump, l'intervento pro-Pal di Juliette Binoche e ancora le varie stoccate ai vari partiti sovranisti – è soltanto l'ultima conferma di una tendenza.

Davanti a una politica che attacca e non riforma, il teatro e il cinema europei si riscoprono militanti