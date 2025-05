Dario Antonini morto in un incidente in moto | la comunità piange il titolare del Pit Stop

La comunità di Ardea è in lutto per la tragica scomparsa di Dario Antonini, titolare del pit stop, morto in un incidente in moto. Il 47enne ha perso la vita martedì 13 maggio, quando la sua Honda CBR si è scontrata in via delle Pinete, lasciando un vuoto incolmabile tra amici e familiari.

La comunità di Ardea piange la morte di Dario Antonini, l’uomo di 47 anni che nella serata di martedì 13 maggio ha perso la vita nell’incidente stradale che si è verificato nella zona di Tor San Lorenzo. Era in sella alla sua moto, una Honda CBR, quando in via delle Pinete il mezzo si è scontrato. 🔗Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Dario Antonini morto in un incidente in moto: la comunità piange il titolare del “Pit Stop”

