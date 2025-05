Daredevil: Rinascita – Stagione 2: Lili Taylor rivela il suo ruolo nella serie Quando la star di The Conjuring e Outer Range Lili Taylor è stata annunciata come parte del cast di Daredevil: Rinascita, si era detto che sarebbe stata un’avversaria politica del sindaco Wilson Fisk di Vincent D’Onofrio. Parlando ora con Rural Intelligence del suo nuovo libro, Turning to Birds: The Power and Beauty of Noticing, la Taylor ha vuotato il sacco sul suo ruolo. “ Sono il Governatore, il che è fantastico ”, ha confermato l’attrice. Il Governatore di New York è stato menzionato nel finale della prima stagione, anche se il Commissario Gallo non è mai riuscito a contattarla. Taylor ha poi aggiunto che le sue scene si svolgono principalmente ad Albany. “ Conosco Albany e conosco la politica del luogo. Abbiamo un set per gli interni e poi abbiamo girato gli esterni in un posto molto bello a Tarrytown, che era la casa del governatore “. 🔗Leggi su Cinefilos.it