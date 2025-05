Daniela Comen trovata morta in casa interrogato il compagno Le liti le chiamate senza risposta alla sorella il corpo senza vita sul letto

È avvolta nel mistero la morte di Daniela Comen, 47enne di origine romena, trovata senza vita ieri sera a Correggio (Reggio Emilia). Il suo compagno è stato interrogato, mentre la sorella ha ricevuto chiamate senza risposta. Il corpo della donna è stato rinvenuto sul letto, suscitando interrogativi sulle dinamiche che hanno portato a questo tragico evento.

È mistero sulla morte di Daniela Comen, 47enne di origine romena, trovata senza vita ieri sera, 14 maggio, in una casa di Correggio (Reggio Emilia) dove conviveva da pochi mesi con. 🔗Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Daniela Comen trovata morta in casa, interrogato il compagno. Le liti, le chiamate senza risposta alla sorella, il corpo senza vita sul letto

Cosa riportano altre fonti

Daniela Comen trovata morta in casa, interrogato il compagno. Le liti, le chiamate senza risposta alla sorella, il corpo senza vita sul letto

Come scrive leggo.it: È mistero sulla morte di Daniela Comen, 47enne di origine romena, trovata senza vita ieri sera, 14 maggio, in una casa di Correggio (Reggio Emilia) dove conviveva da pochi mesi ...

Trovata morta in casa: è mistero. Il compagno interrogato dai carabinieri

Scrive msn.com: Tragedia a Correggio, in provincia di Reggio Emilia. Daniela Coman aveva 48 anni. E’ stato l’ex compagno a segnalare ai carabinieri che non rispondeva più alle telefonate ...

Donna trovata morta a Fregene in una villa, non si esclude l'omicidio

Si legge su tg24.sky.it: Sono ancora in corso i rilievi degli investigatori nell'abitazione della sessantenne. Dalle primissime informazioni, sembra che vivesse da sola in una porzione di un villino dove si trova anche ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Il Dl Ristori lascia senza tutele gli agenti di commercio della vendita a domicilio

Il Dl Ristori dimentica agenti e rappresentanti di commercio della vendita a domicilio, una categoria di lavoratori che ormai da quasi un anno vive enormi difficolt? lavorative e oggi? ulteriormente limitata nella propria attivit? dalle ultime restrizioni anti contagio.